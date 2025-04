Mirassol busca empate nos acréscimos com o Fortaleza

O Mirassol fez sua estreia em casa na elite do futebol brasileiro neste domingo (6) e, com muita determinação, conseguiu buscar o empate nos acréscimos contra o Fortaleza, conquistando seu primeiro ponto no Brasileirão. No primeiro tempo, Emmanuel Martínez marcou um golaço para os visitantes. No entanto, o atacante Cristian, que entrou no segundo tempo, aproveitou a chance e marcou o gol de empate do time do interior de São Paulo: 1 a 1.

Com o resultado, o Leão do Pici, comandado por Juan Pablo Vojvoda, chegou a quatro pontos em dois jogos — já que havia vencido o Fluminense na estreia por 2 a 0. Já o Mirassol soma um empate e uma derrota. O duelo também marcou o primeiro confronto da história entre as duas equipes.