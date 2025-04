Marlon Freitas, sobre homenagem do Botafogo: ‘Orgulhoso’

Imortalizado na história do Botafogo com as conquistas do ano passado, o volante Marlon Freitas agora estampa um bandeirão da torcida com ídolos do clube, ao lado de nomes como Garrincha, Nilton Santos e Luiz Henrique. Após a vitória por 2 a0 sobre o Juventude, o capitão do Glorioso comentou sobre a homenagem e definiu o que sentiu.

Vale lembrar que o meio-campista, outrora apontado como um dos pilares do fracasso retumbante de 2023, só soube da homenagem ao entrar no gramado do Estádio Nilton Santos. Marlon Freitas afirmou que ficou surpreso, mas orgulhoso por tudo o que fez.