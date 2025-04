Leicester x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Leicester e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 16h (de Brasília), no King Power Stadium e fecham a 31ª rodada da Premier League. As Raposas ocupam a 19ª posição, com 17 pontos, e precisam de um milagre para escapar do rebaixamento. Os Magpies, por sua vez, estão na sétima posição, com 50 pontos, e ainda lutam por vaga direta na Champions League do ano que vem.

Como chega o Leicester

O drama do Leicester se torna cada vez mais forte a cada rodada da Premier League. As Raposas estão sete partidas sem vencer de forma consecutiva e oito no geral. Além disso, a diferença é de 12 pontos para o Wolverhampton, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Precisando imediatamente da reação, Ruud van Nistelrooy, afinal, não terá a presença do lesionado Fatawu e também poderá não ter a de Winks, que teve uma questão disciplinar com o treinador e ficou de fora da última partida. Com todo o elenco à disposição, o holandês não deverá indicar grandes mudanças na formação inicial.

Como chega o Newcastle

Do outro lado, o Newcastle, aliás, está bem mais confortável. Os Magpies, afinal, vem de vitória sobre o Brentford e o embalo da conquista da Copa da Liga segue forte na equipe, que quer estar entre os primeiros colocados do Inglês nesta reta decisiva.

No entanto, Eddie Howe pode ficar sem oito atletas para a partida desta segunda-feira. Já estão fora Botman, Hall e Lascelles. Além deles, há a chance de que Joelinton, Isak, Gordon, Targett e Trippier não joguem diante do Leicester. Neste caso, muitas mudanças deverão acontecer no time.