Internacional x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Grande clássico entre dois dos maiores times do país. O comando da Jornada esportiva e a narração estão a cargo de Ricardo Froede

Neste domingo (6/4), o Internacional recebe o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. O Colorado somou um ponto em um jogo disputado. Por outro lado, o Cabuloso venceu seu confronto na primeira rodada e, assim, ocupa a quarta colocação. Este clássico terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 17h, de Brasília, sob o comendo de Ricardo Froede, que também estará na narração.