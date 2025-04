Fluminense vence Bragantino na estreia de Renato Gaúcho

Martinelli marca nos acréscimos e confirma vitória do Tricolor no Maracanã nesta 2ª rodada do Brasileirão

A estreia de Renato Gaúcho no Fluminense foi de muita emoção. Com direito a gol marcado nos acréscimos por Martinelli, o Tricolor venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste domingo (6/4), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. Além do gol salvador marcado pelo volante, Lima havia aberto o placar no primeiro tempo. Pelo lado do time de Bragança Paulista, Isidro Pitta saiu do banco para balançar a rede. na segunda etapa, quando o Braga dominava o jogo.

Por outro lado, o Bragantino fez um bom primeiro tempo, buscou o empate, mas deixou o ponto escapar nos acréscimos. Assim, o time paulista segue com o ponto somado no empate contra o Ceará no primeiro tempo, na 16ª posição. Ao mesmo tempo, o Braga não conseguiu quebrar o tube e segue sem vencer o Fluminense no Maracanã há 34 anos.

O jogo

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Em casa, o Tricolor se impôs e ditou o ritmo do jogo. Logo aos cinco minutos, Hércules fez boa tabela com Arias e finalizou para uma boa defesa de Cleiton. A bola ainda bateu na trave após o desvio do goleiro. A dupla de zaga do Flu também levou perigo nas jogadas aéreas, mas o gol saiu somente aos 35 minutos. Após boa jogada de Canobbio com Lima, o uruguaio finalizou truncado e a bola sobrou para o meia driblar o goleiro e finalizar.

O Bragantino voltou do intervalo com alterações na equipe e a postura mudou. Dessa forma, o time foi mais incisivo no campo do adversário, obrigou o goleiro Fábio a fazer as primeiras defasagens no jogo para salvar o Flu. Renato Gaúcho fez mudanças na equipe para tentar reassumir o controle da partida, mas os visitantes seguiram melhor. Até que, em jogada de bola parada, Fábio saiu mal do gol e Isidro Pitta, aos 38 minutos, pegou uma sobra de bola para empatar.