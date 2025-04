Flamengo vence o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Cuiabá por 3 a 0, neste domingo (6), em jogo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão Sub-20. Pedro Leão, artilheiro da equipe no ano com 9 gols (7 pela Copa Rio e 2 pelo Brasileirão), Lorran e Fabiano marcam na Gávea, em tarde marcada por forte temporal no Rio de Janeiro. O embate, vale lembrar, foi adiado em três semanas por conta da participação do Fla na final da Libertadores Sub-20, quando o Rubro-Negro foi campeão.

Com o resultado, o Flamengo agora soma seis pontos em quatro jogos (2 vitórias e 2 derrotas) e está na 10ª colocação. Já o Cuiabá está em 14º, com quatro pontos. O Cruzeiro é o líder, com 10 pontos. As duas equipes voltam a campo neste meio de semana. O Fla recebe o América-MG na quarta-feira (9), enquanto o Cuiabá joga em casa contra o Internacional na quinta (10).