Filipe Luís pondera sobre mudança de posicionamento Nico De La Cruz: ‘melhor função’

Questionado, técnico do Rubro-Negro avaliou a possibilidade de usar o meia uruguaio de forma mais avançada

A recorrência de atuações apagadas resultou em questionamentos a Filipe Luís durante a coletiva de imprensa. Perguntado sobre as chances de escalá-lo mais avançado em campo, o técnico admitiu a viabilidade da possibilidade, mas demonstrou cautela na realização de alterações estruturais.

A atuação de Nicolás De La Cruz diante do Vitória, no Barradão, gerou discussões sobre o melhor posicionamento do uruguaio no esquema do Flamengo. Isso porque apesar da vitória por 2 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão 2025 , o meio-campista apresentou rendimento abaixo do esperado, com baixa intensidade e pouca fluidez na construção ofensiva. Algo que levantou possibilidades a Filipe Luís neste domingo, 06.

“Poder, pode. Jogou na seleção uruguaia assim. Mas acho que seria só quebrar um galho, não seria a melhor função”, iniciou ao comentar sobre a eventual mudança no posicionamento do camisa 18. “Como volante, acho que faz a melhor dupla de volantes do Brasil. Não quero desmanchar, dá um controle”, completou.

Dupla ideal para Filipe Luís

O técnico ainda indicou que vê o equilíbrio do meio-campo como prioridade no atual momento do planejamento. “Têm jogadores mais aceleradores, mais verticais, e eu tenho que achar a melhor solução”, completou sugerindo que De La Cruz oferece estabilidade em uma função mais recuada, ao lado de Erick Pulgar.

A fala do treinador, aliás, evidencia que a ideia é preservar a estrutura tática, sobretudo pelo controle proporcionado pela atual dupla de volantes. Embora o uruguaio tenha atuado anteriormente em funções ofensivas, tanto no River Plate quanto na seleção do Uruguai, Filipe prefere mantê-lo numa zona mais central de organização.

Calendário

O Rubro-Negro retorna aos gramados nesta quarta-feira (09), às 21h30, pela segunda rodada da Conmebol Libertadores. A partida contra o Central Córdoba acontece no Maracanã. Depois, a delegação embarca rumo a Porto Alegre para encarar o Grêmio no domingo (13), novamente pelo Brasileirão.