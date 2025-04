Dudu Patetuci vê crescimento do Brasil no Sul-Americano Sub-17

comApós a vitória do Brasil sobre o Equador por 3 sets a 2 pela última rodada da fasede grupos do Sul-Americano Sub-17, o técnico Dudu Patetuci avaliou o desempenho da Seleção na primeira fase. A Canarinho somou três vitórias e um empate e avançou à semifinal com o primeiro lugar do Grupo B. Assim, também se garantiu na Copa do Mundo da categoria, em novembro.

“Fizemos belas partidas. Começamos com um duelo muito difícil contra o Uruguai, um empate em que a gente merecia a vitória. Depois nós vencemos a Bolívia e derrotamos a Venezuela também. A equipe foi se encontrando dentro da competição, foi crescendo. Fizemos uma belíssima partida contra o Equador, tomamos dois gols e mantivemos o equilíbrio. Com as trocas, a equipe melhorou e conseguimos ser mais agressivos no segundo tempo. Assim, fizemos dois gols muito rapidamente e empatamos a partida.Mas no final tivemos a felicidade de fazer mais um gol e vencemos. Conseguimos ficar em primeiro no geral com dez pontos. Enfim, essa vitória nos dá muita moral, muita força para a sequência da competição na fase final”, comentou.