Dono da SAF cobra CBF por expulsão: ‘Cruzeiro não vai se calar’

A derrota do Cruzeiro por 3 a 0 para o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contou com o domínio do sentimento de revolta. Afinal, a avaliação é que a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus ainda no primeiro tempo foi injusta. Com isso, o entendimento é que a decisão do árbitro Marcelo de Lima Henrique condicionou o resultado, neste domingo (6/4), no Beira-Rio.

Assim, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, informou que o clube já buscou contato com a Comissão de Arbitragem da CBF. Isso porque deseja explicações do comitê pelo cartão polêmico questionável para o defensor. Com a intenção de protestar pelo episódio, o dirigente foi o único a se manifestar depois do jogo. Inclusive, condenou a maneira que se usa o árbitro de vídeo.