Com emoção! Flamengo conta com ídolos para superar o Vitória e vencer a primeira no Brasileirão

Rubro-Negro carioca sofreu novamente com a falta de efetividade, mas superou o adversário no Barradão com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique

O Vitória, por sua vez, sofreu com a expulsão do técnico Carpini e lida com início de campeonato conturbado. Bem como o adversário, o Rubro-Negro buscava seu primeiro triunfo no Brasileirão, mas amargou a segunda derrota consecutiva e agora figura na lanterna.

O Flamengo teve chance de tornar a primeira vitória no Brasileirão 2025 mais fácil, mas veio com fortes emoções e sob os pés de dois ídolos da geração 2019. De Arrascaeta e Bruno Henrique garantiram o triunfo aos cariocas em cima do Vitória, por 2 a 1, em pleno Barradão, para levar o Rubro-Negro às primeiras colocações na tabela, com quatro pontos.

Giorgian De Arrascaeta se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Rubro-Negro, empatado com Benitez, com 76 gols. O argentino Doval segue na liderança do ranking e soma 94. Cabe destacar que o uruguaio ainda está passando por um processo de controle de carga após ficar afastado por um período por lesão, por isso acabou substituído pelo técnico Filipe Luís.

Primeiro tempo

O duelo entre rubro-negros começou com a característica principal do Flamengo: posse de bola. A pressão carioca quase surtiu efeito antes mesmo dos 10 minutos, com duas chances claras de gol – uma com Gerson e outra com Cebolinha, de cabeça. A mais evidente se iniciou com a chegada de Wesley à linha de fundo, que cruzou sob medida para o camisa 11, mas a bola passou rente à trave de Lucas Arcanjo.

Vitória esbarrou na dificuldade de fechar os espaços cedidos ao Rubro-Negro carioca, que trocava passes com facilidade no ataque. Os comandados de Filipe Luís, por sua vez, construíam majoritariamente suas jogadas pelo lado esquerdo do campo e exploravam as viradas de jogo para chegar, sem muitas complicações e com paciência, à área adversária.

Apesar da pressão, a chance mais clara do Rubro-Negro carioca só ocorreu aos 31′ dos pés de Juninho. O atacante, que tinha acabado de desperdiçar uma oportunidade, recebeu no meio de Arrascaeta e finalizou com força para carimbar a trave. Bem como a maioria dos jogos, o maior adversário da equipe de Filipe Luís foi, novamente, a efetividade. Empilhou chances, mas não conseguiu convertê-las. Já o Vitória garantiu sua primeira finalização aos 36′.