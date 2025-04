CEO do Cruzeiro reclama de expulsão polêmica: ‘Assalto a mão armada’

NA BRONCA! O CEO do Cruzeiro , Alexandre Mattos, expôs a sua indignação com atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O dirigente avalia que o juiz errou ao expulsar o zagueiro Jonathan Jesus. O episódio ocorreu no primeiro tempo da derrota da Raposa por 2 a 0 para o Internacional, neste domingo (06), no Beira-Rio

“O jogo ficou complicado com um jogador a menos. Temos que melhorar, mas também não era para expulsão, o juiz errou muito. Temos que melhorar, não tiramos nossa responsabilidade, mas errou”, reclamou o volante argentino.

As críticas do elenco e da comissão técnica do Cruzeiro seguiram até antes do início do segundo tempo. O compromisso seguinte da Raposa será diante do Mushuc Runa, do Equador, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana. O embate, aliás, ocorrerá na próxima quarta-feira (09/04), no Mineirão. Com a derrota do Unión de Santa Fé, da Argentina, o time celeste ocupa a quarta e última colocação do grupo ainda sem pontuar.

