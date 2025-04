Thomas Müller anuncia a sua saída do Bayern após 25 anos com os Bávaros

Uma verdadeira lenda do futebol, ainda em atividade, deve deixar o Bayern de Munique. O atacante Thomas Müller, de 35 anos, anunciou que vai encerrar a carreira no fim desta temporada. Assim, o jogador que se formou ainda criança no clube alemão – e nunca defendeu outra agremiação , além de ter grande história com a seleção da Alemanha – deve se despedir causando forte emoção. Afinal, são 25 anos vestindo as cores dos Bávaros, com papel fundamental nas conquistas do clube, que não foram poucas.

Até o momento, Thomas Müller ostenta 743 partidas pelo Bayern (recordista) marcando 247 gols e com 220 assistências. Em gols, é o terceiro maior artilheiro, atrás de Gerd Müller (570) e Lewandowski (344).