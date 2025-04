Suposta camisa 2 do Atlético-MG vaza nas redes sociais; veja modelo

Grupos de torcedores do Galo ficaram eufóricos com o suposto novo modelo, que circula na internet

Os torcedores do Atlético-MG ficaram eufóricos neste sábado (5). Afinal, vazou nas redes sociais uma foto da suposta camisa 2 do Galo, que ainda não foi lançada oficialmente pela Adidas, fornecedora de material esportivo do clube.

No X, antigo Twitter, uma foto do atacante Tomás Cuello com o novo uniforme do Atlético movimentou as redes sociais ligadas ao Galo.