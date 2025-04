Seleção Brasileira Feminina perde primeiro amistoso nos EUA

Brasileiras tiveram desempenho irregular, com boas chances em alguns momentos, mas dificuldade de finalização ao longo do jogo

O time brasileiro, sob o comando de Arthur Elias, fez boas jogadas, mas falhou em finalizações. A Seleção começou a partida sem entrosamento, o que custou o gol das rivais logo nos primeiros minutos. As americanas tiveram outras chances, mas a bola não acabou não entrando. Porém, após a parada para hidratação, as brasileiras melhoraram e criaram oportunidades, mas também não conseguiram concluir os lances.

Os Estados Unidos levaram a melhor no primeiro amistoso contra a Seleção Brasileira Feminina, no Sofi Stadium, em Los Angeles. Afinal, as americanas ganharam por 2 a 0, com gols de Rodman, logo aos 5 de jogo, e Horan, de pênalti, aos 21 da etapa final.

Na etapa final, a seleção americana recuperou as rédeas da disputa e aproveitou uma falta de Ludmila dentro da área para ampliar o placar. A brasileira derrubou Yohannes e o árbitro marcou pênalti.

Para o amistoso deste sábado, Arthur escalou a goleira Lorena, as laterais Mariza e Yasmin, as zagueiras Tarciane e Isa Haas, a volante Angelina, as meias Gio e Adriana, e as atacantes Ludmila, Amanda Gutierres e Gabi Portilho. Na etapa final entraram Fê Palermo, Antônia, Duda Sampaio, Bruninha e Kerolin.

O segundo amistoso será na terça-feira (7/4), às 23h30 (horário de Brasília), em San José.

Seleção se prepara para Copa América

Os confrontos fazem parte da preparação para a Copa América, marcada para o período de 12 de julho a 2 de agosto, no Equador. Com o objetivo de renovar a equipe, o técnico Arthur Elias convocou atletas com uma média de 25 anos de idade. A craque Marta, que joga pelo Orlando Pride, ficou fora da lista.