Que dureza! Vini Jr. perde pênalti, Real Madrid leva gol no fim e cai para o Valencia no Bernabéu

Com o resultado, o Real permanece com 63 pontos, na segunda colocação, contra 66 do Barcelona, que ainda joga na rodada. Caso vença, o time catalão abre seis pontos de vantagem faltando oito rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Já o Valencia sobe para 15º, com 34, ainda preocupado com a zona do rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, o Real Madrid vira a chave de olho na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira (8), os Merengues visitam o Arsenal, no Emirates, no jogo de ida das quartas de final. Pelo Espanhol, a equipe visita o Alavés, no domingo (13), às 11h15 (de Brasília). Já o Valencia recebe o Sevilla, às 16h de sexta-feira (11).

De olho no jogo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti poupou Rodrygo, deixando o brasileiro como opção no banco, e lançou Brahim Díaz. Contudo, a grande preocupação estava na meta. Afinal, Courtois e Lunin estavam indisponíveis, e o treinador colocou Fran González, jovem de 19 anos da base merengue.

Vini Jr. perde pênalti no início do jogo para o Real Madrid

Em campo, o Real iniciou a partida com a bola nos pés, tentando achar um espaço na defesa do Valencia. Logo aos nove minutos, Mbappé acabou derrubado na área por Tárrega. No entanto, Vini Jr. cobrou no meio e Mamardashvili pegou com a perna esquerda. Em seguida, os Che abriram o placar. Após cobrança de escanteio, Diakhaby cabeceou para o fundo da rede.

O zagueiro do Valencia queria emoção. Logo após marcar a favor, ele acabou fazendo contra o próprio patrimônio. Por sorte, o gol acabou anulado por impedimento de Mbappé no lance. O francês queria jogo e passou a incomodar a defesa visitante. Em três oportunidades, levou perigo. A primeira mandou para fora. Logo depois, parou no goleiro. A blitz merengue era intensa e o camisa 9, desta vez, acertou a trave.