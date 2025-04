PSG vence e conquista tetra francês com seis rodadas de antecipação

Equipe derrota o Angers no Parc des Princes por 1 a 0 e assegura título, já que precisava de apenas um empate para confirmar a conquista

O Paris Saint-Germain não quis nem saber de esperar até o fim do campeonato para festejar. Ainda invicto, o time parisiense precisava apenas de um empate para garantir o tetra francês, mas derrotou o Angers por 1 a 0, em casa, e assegurou a conquista com seis rodadas de antecipação. Désiré Doué anotou o gol solitário no Parc des Princes.

Com o triunfo, o PSG chega a 74 pontos, contra 50 do Monaco, único time que poderia alcançar matematicamente os parisienses antes do início da rodada e que ainda joga neste sábado. Já o Angers segue em uma sequência de derrotas na Ligue1 e corre sério risco de rebaixamento — atualmente é o 14º, estacionado nos 27 pontos, três a mais que o Le Havre, que abre o Z3.