PSG é tetra! Confira a lista dos campeões franceses

O PSG se sagrou campeão francês da temporada 2024/25 neste sábado, ao vencer o Angers no Parc des Princes, por 2 a 0, com gols de Doue. Com mais este triunfo, o time parisiense chegou a 64 pontos. Ainda faltam mais 21 pontos em jogo para o vice-líder Mônaco, que tem 50 pontos. Assim, mesmo restando sete rodadas, não pode mais alcançar o PSG.

Assim, o Paris Saint-Germain amplia sua vantagem como o maior vencedor da história do Campeonato Francês, com 12 títulos, contra 10 do Saint-Étienne e 9 do Olympique. E é uma façanha: é bom lembrar que o Paris Saint-Germain é relativamente novo, pois foi fundado em 20/8/1970.