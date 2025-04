Luiz Gustavo, do São Paulo, se queixa de dores e é internado com problema pulmonar

O São Paulo informou neste sábado (5) que o meio-campista Luiz Gustavo sofreu um tromboembolismo pulmonar e, por isso, ficará internado pelos próximos dias. Assim, ele estará ausente da partida deste domingo (6), contra o Atlético, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o comunicado, o jogador se queixou de dores na região torácica assim que chegou ao CT do clube e foi prontamente encaminhado para a realização de exames de imagens no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com a constatação do problema, a decisão foi por manter o atleta em observação e tratamento no hospital.