Internacional x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio

O Internacional recebe o Cruzeiro neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro . O Colorado somou um ponto em um jogo disputado e, portanto, está em 10º lugar. Por outro lado, o Cabuloso venceu seu confronto na primeira rodada e, assim, ocupa a quarta colocação. Confira as principais informações do duelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Internacional

O Colorado chega com três empates consecutivos – contra o Grêmio, pela final do Gauchão, que deu o título para o Inter. Posteriormente, enfrentou o Flamengo na estreia do Brasileirão, no Maracanã, onde o placar ficou em 1 a 1 e, por fim, na última quinta-feira (3), buscou empate com o Bahia, fora de casa, pela estreia na Copa Libertadores: 1 a 1 também. Agora, em casa, quer conquistas os primeiros três pontos no torneio nacional.

Para o duelo, então, o técnico Roger Machado segue com alguns desfalques: Sergio Rochet, Bruno Trabata, Victor Gabriel e Bruno Gomes. Todos no departamento médico. Por outro lado, Juninho e Vitão devem entrar em campo após problemas na partida pela Libertadores.

Como chega o Cruzeiro

O Cabuloso vem de uma vitória e uma derrota para o confronto. Afinal, iniciou o Brasileirão com o pé direito ao bater o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, mas estreou com derrota na Copa Sul-Americana para o Unión de Santa Fe por 1 a 0 na Argentina. Em quarto lugar na tabela do torneio nacional, a Raposa quer seguir no G4 da competição.