Fluminense x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Na estreia do técnico Renato Gaúcho, Tricolor mede forças com o Massa Bruta no domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

Dessa forma, na primeira rodada, o Tricolor perdeu para o Fortaleza, no Castelão, que acarretou na saída do treinador anterior, enquanto Marcão comandou a equipe contra o Once Caldas, pela Sul-Americana. O Massa Bruta, por sua vez, perdia para o Ceará, porém buscou o empate nos minutos finais da partida.

Após a demissão de Mano Menezes, o Fluminense confirmou a contratação do técnico Renato Gaúcho, que fará sua estreia neste domingo (6). Assim, o novo comandante estará à beira do campo, às 16h (de Brasília), para o duelo com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

O confronto deste domingo (6) terá a transmissão da TV Globo e canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Em sua estreia, Renato Gaúcho não poderá contar com Riquelme, que teve uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Isaque, por sua vez, teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito e será submetido a tratamento cirúrgico. Nesse sentido, Gabriel Fuentes teve lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda, enquanto o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos.

Além disso, o treinador observa a recuperação de Paulo Henrique Ganso, que pode ser uma das novidades entre os relacionados. Na coletiva de imprensa, o comandante elogiou o camisa 10, porém disse que irá conversar com fisiologista e preparador físico para saber das condições no momento. “Primeiro, vamos recuperar 100% o atleta. É um jogador interessante, inteligente e acima da média”, disse.

Como chega o Bragantino

Os laterais Nathan Mendes (articulação do joelho esquerdo) e Agustin Sant’Anna (lesão muscular na coxa direita) seguem no Departamento Médico. Apesar de eles já realizarem trabalhos em campo, ainda não há uma previsão de quando estarão à disposição da equipe. Além disso, o atacante Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo) continua em tratamento e também desfalca o Massa Bruta no domingo (6).