Dortmund goleia e segue recuperação na Bundesliga; Leverkusen vence e segue na cola do Bayern

Equipe aurinegra visita o Freiburg e vence por 4 a 1. Já o Leverkusen ganha com gol no fim e segue a seis pontos do líder Bayern de Munique / Crédito: Jogada 10

O Borussia Dortmund segue sua recuperação na Bundesliga. Neste sábado (5), a equipe visitou o Freiburg e goleou por 4 a 1, com gols de Adeyemi, Chukwuemeka, Guirassy e Gittens, em jogo válido pela 28ª rodada. Eggestein descontou para os anfitriões. Com o resultado, os Aurinegros chegaram a 41 pontos e assumiram o oitavo lugar, a cinco do Mainz, que está em quarto e garantiria um lugar na próxima Liga dos Campeões. Já o Freiburg está em sétimo, com 42.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, o Dortmund vira a sua chave para o importante duelo contra o Barcelona, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida será na Catalunha, às 16h (de Brasília). Pela Bundesliga, o Dortmund volta a campo no próximo sábado (12), quando faz o clássico alemão com o Bayern de Munique, na Allianz Arena, às 13h30. No mesmo dia, o Freiburg visita o Borussia Mönchengladbach. Dortmund liquida a fatura no segundo tempo O jogo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o primeiro gol e criando boas chances. Contudo, o Dortmund mostrou efetividade e abriu o placar aos 34 minutos, com Adeyemi pegando sobra na área. Na volta do intervalo, o Freiburg teve uma grande oportunidade no primeiro minuto, mas Kobel fez grande defesa. Em seguida, a equipe visitante dobrou o marcador com Chukwuemeka, que contou com a sorte ao finalizar, ver a bola desviar e matar o goleiro.

Poupado para o duelo contra o Barcelona, Guirassy entrou no segundo tempo e mostrou seu faro de artilheiro. Ele recebeu de Julian Brandt e fez o terceiro. A porteira estava definitivamente aberta e Gittens, que também saiu do banco de reservas, aproveitou cruzamento de Ryerson para cabecear para o fundo do gol. No fim, Eggestein descontou para o Freiburg. Bayer Leverkusen vence com gol no fim Fora de casa, o Bayer Leverkusen venceu o Heidenheim por 1 a 0, gol de Buendía no fim da partida, e segue a seis pontos do líder Bayern de Munique. A equipe teve desfalques importantes para a partida, como o meia Florian Wirtz, que segue em recuperação de lesão no tornozelo. Veja outros jogos da Bundesliga SEXTA-FEIRA (4/4)

Augsburg 1 x 3 Bayern de Munique SÁBADO (5/4) Bochum 0 x 4 Stuttgart

Freiburg 1 x 4 Dortmund

Heidenheim 0 x 1 Bayer Leverkusen

Mainz 1 x 1 Kiel

RB Leipzig 3 x 1 Hoffenheim

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt – 13h30