CBF anuncia punição a jogador que subir na bola

Jogadores serão punidos com cartão amarelo, e clubes com tiro livre indireto. CBF afirma que atitude é desrespeitosa e fere regra do futebol / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício aos clubes. Informou que punirá com cartão amarelo, a partir de agora, jogadores que subirem com os dois pés na bola. O documento afirma ainda que os árbitros terão a orientação para marcarem tiro livre indireto. Na visão da entidade máxima do futebol, o ato é “desrespeito”, cabível de punição. A CBF punirá os atletas em todas as competições que ela organiza, o que inclui as quatro divisões do Brasileirão e a Copa do Brasil. De acordo com a CBF, o lance “gera impactos negativos ao nosso esporte” e provoca “transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados”.