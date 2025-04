Bruno Tabata é liberado pelo DM e pode reforçar o Inter no Brasileiro e Libertadores

Bruno Tabata está liberado para reforçar o Internacional na sequência da temporada. Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o meia-atacante poderá treinar sem limitações e, assim, ficar à disposição do técnico Roger Machado. Contudo, sua presença é incerta no duelo deste domingo (6) contra o Cruzeiro, às 18h30, no Beira-Rio. A informação é GZH.

Ainda sem atuar em 2025, Tabata participava de atividades com bola sob os cuidados do departamento de fisioterapia. Ele se lesionou no decorrer da pré-temporada e passou por tratamento até receber a alta médica. Por outro lado, Roger Machado e sua comissão técnica avaliam se o momento é oportuno para o jogador entrar na lista de relacionados para o compromisso deste fim de semana.