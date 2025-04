Brasil faz amistoso contra EUA neste sábado, em Los Angeles

Duelo é o primeiro do time feminino em 2025. Na terça-feira os rivais voltarão a se enccontrar em novo jogo amistoso

A Seleção Feminina doBrasil entrará em campo pela primeira vez em 2025 neste sábado (5/4). Afinal, às 18h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Será o primeiro da série de dois confrontos diante das donas da casa. Na próxima terça-feira (8), a equipe comandada pelo treinador Arthur Elias irá encarar os Estados Unidos às 23h30 (de Brasília). Mas aí no PayPal Park, em San José, aproveitando a data-Fifa feminina.

As preparações fazem parte do planejamento traçado pela comissão técnica para a disputa da Copa América. A competição será meses de julho e agosto, no Equador.