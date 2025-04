Botafogo x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Botafogo, atual campeão brasileiro, busca a primeira vitória no Brasileirão-2025 neste sábado (5/4). O Glorioso recebe o Juventude no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada. Como o Bota empatou na primeira rodada (0 a 0 contra o Palmeiras), o time de Renato Paiva precisa vencer para já não se complicar na luta pelo bi.

O Juventude, inclusive, é um dos líderes da competição, com três pontos. Afinal, venceu o Vitória por 2 a 0 na primeira rodada, no Alfredo Jaconi. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 19h30 (de Brasília). O comando e a narração é de Eduardo Rizzati.