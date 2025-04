Aston Villa vence o Forest e embola briga por vaga nas competições europeias no Inglês

O resultado mantém o Nottingham Forest na terceira colocação, com 57 pontos. Contudo, pode ver Chelsea e Manchester City se aproximarem na tabela em caso de vitória neste domingo. O Aston Villa, por sua vez, assumiu o sexto lugar, com 51.

A equipe de Birmingham volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando visita o PSG, no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Pelo Inglês, os dois times jogam no sábado (12), às 11h. Enquanto os Villans visitam o lanterna Southampton, o Forest recebe o Everton.

Em casa, o Aston Villa começou em um ritmo acelerado, sem dar chance de o Forest sair trocando passes. Maatsen quase abriu o placar aos seis, mas o goleiro Sels fez grande defesa. Em seguida, Asensio passou perto.

Aston Villa mata o jogo no primeiro tempo

Não demorou para o domínio se transformar em gol. Dessa maneira, aos 13 minutos, Rodgers recebeu na área e finalizou com precisão para fazer 1 a 0. O Forest ainda assimilava o golpe quando Malen dobrou o marcador no Villa Park. A equipe visitante ainda tentou descontar, mas Elanga e Hudson-Odoi desperdiçaram suas chances.

O Forest voltou melhor no segundo tempo e chegou ao seu gol aos 14 minutos com Neco Williams, que contou com a sorte ao finalizar e ver a bola desviar, tirando Dibú Martínez da jogada. A partir daí, as equipes alternaram lances de perigo, como em arremate de Asensio, que Sels salvou.