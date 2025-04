Hugo Souza, do Corinthians, sobre regra oito segundos: ‘Se for levada a sério’

Hugo Souza foi o herói do Corinthians na final do Paulistão contra o Palmeiras. Ele defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga e garantiu o empate em Itaquera. Como o Timão havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, ficou com o título e encerrou um jejum de seis anos sem conquistas no clube do Parque São Jorge. Hugo deve reforçar o time no duelo contra o Vasco, no sábado (05), pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.

Após empatar com o Bahia fora de casa e perder na Sul-Americana, o Corinthians tenta conquistar sua primeira vitória no Brasileirão. Hugo comentou sobre a nova prática dos goleiros para fazer cera e a regra dos oito segundos com a bola nas mãos.