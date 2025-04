Botafogo convive com cenários, retrospectos e números conflitantes

Qual Botafogo entrará em campo, neste sábado (5), às 21h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, no Estádio Nilton Santos? O time que deixou todo mundo boquiaberto ao colocar o Palmeiras na roda, no empate sem gols, na estreia pelo Brasileirão, no domingo (30), em pleno Allianz Parque? Ou a equipe frágil e desatenta do segundo tempo no revés para a Universidad de Chile por 1 a 0, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, no Estádio Nacional, em Santiago, na última quarta-feira? Atualmente, o Glorioso convive com cenários, números e retrospectos conflitantes. O Jogada10 mostra, na sequência, os dois lados da moeda.

Botafogo é tricampeão e imbatível

Antes de tudo, nesta temporada, o Botafogo é o único time no país que carrega no uniforme o emblema de campeão nacional e continental. Além de defender a condição de dono de taças, o Glorioso sustenta uma marca gigantesca neste fim de semana. O time alvinegro não perde, pelo Brasileirão, há 17 jogos, ou seja, quase um turno inteiro sem derrotas. Se não cair para o Juventude, alcança, aliás, a segunda maior série de sua história no torneio nacional, superando 1972-1973. Na época, foram nove vitórias e oito empates.