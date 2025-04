‘Fui o melhor treinador da história do Botafogo’, crava Artur Jorge a canal português

Após grande passagem pelo Botafogo em 2024, com direito ao título inédito da Copa Libertadores, o técnico Artur Jorge relembrou sua saída do clube carioca. O português não quis seguir na equipe ao término da temporada e se transferiu para o Qatar, onde treina o Al-Rayyan.

“Eu diria que é mais o ir em busca constante de projetos, que me são propostos, que aparecem naturalmente com mais facilidade quando ganhamos. Aconteceu em Braga, aconteceu assim também no Botafogo. Acabo por ter a oportunidade de escolher dentro daquilo que entendo ser o melhor, que muitas vezes fala-se pelo fechar de alguns ciclos. Entendi que naquela altura que o ciclo no Braga estava prestes a fechar. Era o fim da temporada”, iniciou.

“Entendi também e concluí toda a temporada no Botafogo, onde não tenho dúvida nenhuma de que fui o melhor treinador da história do Botafogo, por aquilo que conquistamos, pelo que conseguimos fazer em termos de título. É um fato. Vai sempre ficar marcado na história do clube. Surgiu depois a possibilidade de vir para o Al-Rayyan, que me abre outra perspectiva em contexto totalmente diferente em projeto talvez mais abrangente do que os que tive no passado recente”, completou.

Artur Jorge pelo Botafogo

Entre abril e dezembro de 2024, o Botafogo, comandado por Artur Jorge, disputou 55 partidas, venceu 31, empatou 15 e perdeu nove. Com 65,5% de aproveitamento, a equipe levantou dois troféus importantes na temporada: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, coroando o trabalho do técnico português no comando do Glorioso.