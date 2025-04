Vídeo: Hazard chama atenção da web ao fazer embaixadinhas com latinha de cerveja

Ex-jogador belga, de 34 anos, tem viralizado com conteúdos extraordinários nas redes sociais

Eden Hazard voltou a chamar atenção nas redes sociais com seu talento mesmo após pendurar as chuteiras. Em um vídeo recente, o ex-jogador apareceu fazendo embaixadinhas com uma lata de cerveja, demonstrando habilidade e controle de bola impressionantes, ainda que de forma descontraída.

A gravação, feita em ambiente informal, mostra o ex-Chelsea realizando 14 toques consecutivos com a lata. O episódio repercutiu fortemente na Bélgica, onde jornais como o “Het Laatste Nieuws” destacaram a desenvoltura do belga. “Ele continua a demonstrar o seu talento com o futebol de vez em quando”, publicou o periódico local.