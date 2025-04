Vasco massacra o Atlético-GO e sobe na tabela do Brasileirão sub-20

Zuccarello dá show e marca duas vezes no triunfo por 6 a 1, no Nivaldo Pereira, pela quarta rodada; Cruz-Maltino é quarto

O Vasco ampliou a boa fase no sub-20. Jogando no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o Cruz-Maltino emplacou a terceira goleada seguida: 6 a 1 contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira (3), pela quarta rodada do Brasileirão da categoria. Antes, o time fizera 5 a 0 em Flamengo e Bangu – este último, pela Copa Rio sub-20, porém.

Lukas Zuccarello e Lyncon, duas vezes cada, Léo Jacó e Bruno Lopes marcaram para o Gigante da Colina, que sobe, então, na tabela. Agora, a equipe, que iniciou a trajetória com dois tropeços, chega à quarta posição, com sete pontos após duas vitórias seguidas. O Dragão, por sua vez, é vice-lanterna, com um.