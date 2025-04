Talleres anuncia a demissão do técnico Alexander Medina

Revés para o São Paulo foi o último compromisso do uruguaio no clube

A derrota para o São Paulo , na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, foi a última partida de Alexander Medina no comando técnico do Talleres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com publicação feita pelo clube nas redes sociais, o ciclo do treinador de 46 anos terminou graças a um acerto “de comum acordo”. Além disso, fez elogios rasgados a trajetória do profissional uruguaio que fez sua segunda passagem na entidade. Antes, trabalhou entre 2020 e 2021 n T, justamente antes do período onde foi técnico do Internacional.

“Somos profundamente gratos pelo trabalho de Alexander que, junto com toda a sua comissão técnica, conseguiu posicionar o Talleres novamente como protagonista do futebol argentino (…) Paixão, pertencimento, amor pelo clube, compromisso e profissionalismo são as qualidades que refletiram o trabalho realizado durante esta segunda etapa como técnico albiazul”, destacou o pronunciamento.

Nome que assumiu o Talleres na reta final de 2024, Cacique Medina obteve boa sequência na reta final do ano passado. Além disso, conquistou o título mais expressivo da história do clube ao bater o River Plate, nas penalidades, pela Supercopa Internacional.

Entretanto, o aproveitamento de 2025, além dos desempenhos tecnicamente abaixo do esperado, minaram o trabalho da figura identificada com a representação de Córdoba. Ao ponto de, com somente uma vitória em 13 partidas, o time cair na primeira fase da Copa Argentina para o modesto Armenio, da terceira divisão nacional.