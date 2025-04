Sem Wesley, Flamengo deve ter Varela como titular na estreia pela Libertadores

Lateral apresenta sinais de desgaste físico e mialgia depois da Data-Fifa com a Seleção e não estará em campo, dando lugar ao uruguaio no setor / Crédito: Jogada 10

O Flamengo fará sua estreia pela Libertadores, nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. No entanto, Filipe Luís terá alguns desfalques, entre eles Wesley. Com isso, a tendência é que o treinador escale Varela para ocupar o setor e repita a espinha dorsal que empatou com o Internacional, no último sábado (29). A informação é do portal “ge”. No entanto, o comandante irá definir a escalação apenas nesta quinta-feira (3), podendo preservar algumas peças e incluir outros nomes como os de Ayrton Lucas, Allan e Cebolinha. Cabe destacar que da Venezuela, a delegação irá direto para Salvador, onde enfrentará o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão.

Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após a Data FIFA de março. O lateral-direito, então, não tem condições de estar em campo e não viajou para a Venezuela. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz (Allan); Luiz Araújo, Michael (Cebolinha), Bruno Henrique e Juninho. Além disso, o técnico não poderá contar também com Gonzalo Plata, que teve uma boa atuação contra o Internacional, na estreia pelo Brasileirão, no Maracanã. Após a Data-Fifa, o equatoriano apresentou sinais de fadiga generalizada e agora está com um quadro de faringite e febre.