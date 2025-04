Seleção: Rodrigo Caetano e Juan Santos observarão jogos no Brasil

Sem técnico desde a demissão de Dorival Jr., coordenadores da CBF acompanharão duelos do Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador Juan Santos vão iniciar uma série de observações pelo Brasil em jogos do Brasileirão, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O objetivo, de acordo com a própria CBF, é produzir relatórios com o maior número possível de informações para abastecer a futura comissão técnica da Seleção Brasileira.

José Mourinho, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira são os nomes cotados para substituir Dorival Jr, demitido após goleada por 4 a 1 contra a Argentina. O primeiro destes duelos será entre Botafogo e Juventude, neste sábado (5), no Nilton Santos. Depois, na outra quarta-feira (9), as observações serão em Flamengo x Central Córdoba (ARG), no Maracanã, pela Libertadores.