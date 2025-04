Redes sociais do Santos atingem crescimento recorde no continente e figuram no pódio do Brasil

No primeiro trimestre do ano, o Santos registrou um crescimento recorde em suas redes sociais, com quase 10 milhões de novos fãs. Números superiores a Flamengo e Corinthians, times mais populares do país, durante o ano de 2024. Segundo dados do IBOPE Repucom, a marca eleva o Peixe à terceira colocação de maior clube brasileiro em alcance digital, com quase 24 milhões de fãs – à frente dos rivais Palmeiras e o São Paulo.

Embora tenha explodido com a volta do Neymar Jr, o aumento reflete a reformulação das redes sociais desde 2024. Mesmo com o orçamento restrito, a equipe de Marketing do Peixe identificou pontos de melhoria e reorganizou processos, passando a investir em conteúdos mais criativos e voltados para o público mais jovem, além de apostar no alto poder de alcance dos vídeos verticais.