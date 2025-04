Quinteros exalta triunfo do Grêmio em estreia pela Sula, mas frisa: ‘Precisamos melhorar’

O Grêmio saiu vitorioso por 2 a 1 em seu primeiro compromisso pela Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai, nesta quarta-feira (2/4). Mesmo com o triunfo, o desempenho ainda não está próximo do que se considera como o ideal. Tal enredo já ocorreu nos dois confrontos pela Copa do Brasil e o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético. Assim, o técnico Gustavo Quinteros confessou que a eficiência ofensiva da equipe é um aspecto, o qual precisa de aprimoramento.

“Ainda temos que melhorar a produção do time, a combinação de jogadas. Nos treinos tentamos dar um funcionamento, saída de jogo e elaboração. Em alguns os jogadores fazem bem, outros não. Temos pouco tempo. Com vídeos, insistindo no que queremos, vamos melhorar”, explicou o comandante do Tricolor Gaúcho.