Osimhen pode deixar a Europa e reforçar futebol saudita

Mais uma estrela do futebol europeu pode estar a caminho da Arábia Saudita. Victor Osimhen, atacante nigeriano emprestado pelo Napoli ao Galatasaray, deve se transferir para o futebol do Oriente Médio na próxima janela de do futebol europeu, segundo o ‘The Athletic’.

A notícia surpreende, já que Osimhen tem sido alvo de grandes clubes europeus. Manchester United, Arsenal, Juventus e Chelsea demonstraram interesse no jogador, que tem uma cláusula de rescisão em torno de 65 milhões de euros. No entanto, o alto poder financeiro dos clubes sauditas pode ser decisivo para contratá-lo.

Há nove anos na Europa, Osimhen foi peça-chave na conquista do título Italiano pelo Napoli em 2023. Porém, após demonstrar interesse em sair, teve desentendimentos com a diretoria do clube.

No ano passado, ficou fora dos planos do técnico Antonio Conte e, após várias tentativas frustradas de transferência, acabou emprestado ao Galatasaray. No futebol turco, tem se destacado com números impressionantes. Ao todo são 20 gols em 23 jogos no Campeonato Turco e mais seis em sete partidas na Liga Europa.