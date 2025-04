MP da Espanha confirma pedido de prisão para Carlo Ancelotti

Técnico do Real Madrid é alvo da Justiça espanhola e pode pegar quatro anos e nove meses de prisão, além de multa pesada

Problemas para o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Nesta quinta-feira (3), o Ministério Público da Espanha confirmou o pedido de pena de quatro anos e nove meses de prisão ao treinador italiano após depoimento do técnico na última quarta (2). O motivo seria a ocultação de parte da renda de seus direitos de imagens às autoridades espanholas.

O italiano revelou que assinou um contrato de federação em julho de 2013, quando chegou a Madri. Nele, concordava que 15% do seu salário seriam pagos por direitos de imagem. Além disso, mencionava uma empresa para a qual esses direitos seriam, então, transferidos.

“Entrei em contato com meu consultor fiscal. Não pensei que pudesse ser fraude”, afirmou.

Segundo o Ministério Público, ele entregou suas declarações de imposto de renda pessoal de 2014 e 2015 para remuneração do Real Madrid em dia, “mas, em uma tentativa de fugir injustificadamente de suas obrigações com o erário público, omitiu todas as receitas correspondentes à exploração de seus direitos de imagem”.

