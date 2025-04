Lorran marca, Flamengo vence o Fluminense e deixa a lanterna do Brasileiro sub-20

O triunfo faz o Flamengo deixar a lanterna da competição, ficando agora com três pontos, na 18ª posição, ainda na zona do rebaixamento. O Tricolor, por sua vez, tem a mesma pontuação, porém na 16ª colocação e com um jogo a mais.

O Flamengo conquistou os seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, nesta quinta-feira (3), o Rubro-Negro venceu o clássico diante do Fluminense, em Moça Bonita, por 2 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Pedro Leão e Lorran marcaram os gols da vitória, com Palacios descontando.

No domingo (6), o Rubro-Negro faz o jogo atrasado da primeira rodada contra o Cuiabá, às 15h (de Brasília). Em seguida, recebe o América-MG na quarta-feira (9), também em casa, às 15h. No mesmo dia e horário, o Fluminense visita o Bragantino.

A primeira etapa foi bem disputada, com as duas equipes buscando abrir o placar. No primeiro minuto, o Tricolor teve a chance de abrir o placar, mas Kelvin parou no goleiro Lucas Furtado. Do outro lado, o Rubro-Negro apostava em jogadas pelos flancos, com Shola e Guilherme, porém pecou nas finalizações. Na reta final, o Fluminense perdeu outra chance clara, desta vez com Léo Jance.

Flamengo faz dois gols relâmpago e vence o Tricolor

No segundo tempo, o Flamengo fez logo dois gols para acalmar o time. Aos 14, após cruzamento na área, Da Mata desviou, o zagueiro ainda tocou na bola para trás e ela sobrou para Pedro Leão se antecipar ao goleiro e marcar o primeiro.