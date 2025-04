Julgamento de recurso de Gabigol começa nesta quinta-feira; entenda o caso

O recurso de Gabigol, do Cruzeiro, por causa do caso de doping ocorrido ainda na época do Flamengo, começa a ser julgado, a partir desta quinta-feira (3). Assim, a ação do atacante contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal também será analisada nesta sexta-feira (4), no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte).

Dessa forma, o atacante busca reverter a decisão em primeira instância e evitar qualquer punição. Cabe lembrar que o jogador entrou com o recurso depois da suspensão por dois anos, a partir de abril de 2023. Na época, a coleta de exames no CT do Rubro-Negro deram início ao julgamento, com a definição da punição no ano seguinte.