Hugo Souza fará treinamento ‘especial’ para antecipar retorno

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O departamento médico vai avaliar a condição física do goleiro a cada semana, segundo o portal “Meu Timão”. O trabalho será diferente ao adotado com jogadores de linha, que são tratados com mais cautela para não sofrer uma recaída e agravar o problema físico.

O problema muscular surgiu no empate com o Guarani, no dia 23 de fevereiro, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Mesmo assim, foi realizado um tratamento conservador que aliviou o incômodo. Assim, Hugo Souza disputou o mata-mata e foi decisivo.

Sem Hugo Souza, Matheus Donelli foi escolhido para defender a meta nas estreias no Brasileirão e Sul-Americana. Portanto, o jogador deve seguir no time titular no sábado (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.