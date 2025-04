Histórico! Vegetti se iguala como segundo artilheiro estrangeiro do Vasco

Com dois gols anotados diante o Melgar (PER), pela Sul-Americana, craque chegou aos 43 gols e se juntou a Germán Cano na conta

Com os dois gols anotados no empate em 3 a 3 com o Melgar (PER), na última quarta-feira (2), Vegetti se igualou a Germán Cano em uma seleta lista do Vasco. Já são 43 gols para o Pirata com a Cruz de Malta, o que o alça à segunda posição dentre os estrangeiros artilheiros da Colina.

Assim, Vegetti se junta a Cano, hoje atacante do rival Fluminense. Ambos estão atrás apenas do histórico uruguaio Villadoniga, que atuou entre os anos 1930 e 40, anotando incríveis 83 gols. Além disso, o argentino alcançou Cano em outro quesito.