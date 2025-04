Gabriel Magalhães, do Arsenal, sofre contusão e vai perder restante da temporada

O Arsenal e a Seleção Brasileira sofreram uma baixa importante na defesa nesta quinta-feira (03). Gabriel Magalhães sofreu uma contusão no tendão, precisará de cirurgia e ficará fora do restante da temporada. A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Fulham, pela Premier League.

Aos 20 minutos, Gabriel colocou a mão na parte posterior da coxa direita e caiu sentindo fortes dores. Kiwior, lateral-esquerdo que também atua como zagueiro, entrou em seu lugar. Mikel Arteta precisou improvisar na defesa. O Arsenal segue na briga pelo título, mas está 12 pontos atrás do líder.