Flamengo faz o simples e vence o Táchira pela estreia na Libertadores

Mesmo com desfalques e um primeiro tempo de baixa criatividade, o Flamengo fez o simples e venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), pela primeira rodada do grupo C da Libertadores, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. O único gol da partida aconteceu com Juninho no segundo tempo. A equipe de Filipe Luís encontrou dificuldades para criação de jogadas, especialmente na etapa inicial. Os venezuelanos buscavam forçar os erros dos brasileiros, mas qualidade fez a diferença no placar final.

Com o resultado, o Flamengo assume a liderança, com três pontos, enquanto o Deportivo Táchira fica na última posição. Os outros times do grupo, Central Córdoba e LDU, empataram e somam um ponto. Agora, o Rubro-Negro volta a campo no domingo, às 16h, contra o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores é contra o Central Córdoba, no dia 9 de abril, no Maracanã, pela segunda rodada da competição.