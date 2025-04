Em reecontro, Raphinha e De Paul trocam camisas na Espanha após clássico

Jogadores que estiveram no Argentina x Brasil do último dia 25 e agora duelaram na Copa do Rei da Espanha, Barcelona venceu o Atlético / Crédito: Jogada 10

Raphinha se destacou em Argentina x Brasil há uma semana, ao menos fora de campo. Ele prometeu que daria porrada em argentino e faria gols na partida. No entanto, a atual campeã do mundo dominou o jogo, goleou e ainda provocou a demissão de Dorival Jr. Na última quarta-feira (02), o atacante reencontrou De Paul no duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, pela semifinal da Copa do Rei.