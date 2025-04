Conheça Germano, jovem centroavante que ganha destaque na base do Botafogo

Com técnicas de futsal, garoto tem apenas 14 anos e já impressiona os seus treinadores no Glorioso. Saiba mais!

Com apenas 14 anos, Bernardo Germano, mais conhecido pelo seu sobrenome, vem se consolidando como uma das grandes promessas das

categorias de base do Botafogo. Com mais de 40 gols no último ano e um perfil de liderança dentro de campo, o jovem centroavante já acumula conquistas. Além disso, já obteve números expressivos em sua trajetória.

Apaixonado por futebol desde pequeno, o camisa 9 iniciou sua jornada aos sete anos. Jogava futsal, antes de passar por clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como o Madureira, onde se dividia entre o campo e as quadras, a Portuguesa-RJ e o Serrano. Neste último, foi opção importante na conquista da Série Prata Sub-12 em 2023. Por lá, aliás, chamou a atenção de grandes clubes do cenário nacional.