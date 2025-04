Calleri valoriza entrega do São Paulo na vitória pela Libertadores: ‘Jogamos do jeito que os argentinos jogam’

O São Paulo começou sua caminhada na Libertadores com uma vitória fora de casa. Na noite desta quarta-feira (02), o Tricolor bateu o Talleres, em Córdoba, com um gol de Alisson. O resultado quebrou um tabu de tropeços na cidade argentina.

Sorridente, Calleri gostou do jogo do Tricolor. Para o argentino, o São Paulo conseguiu jogar no mesmo nível dos donos da casa, o que mostrou uma grande entrega do elenco. O atacante destacou a boa atuação tática do time e a raça demonstrada em Córdoba.