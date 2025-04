Brasil vence Venezuela com gol no fim e vira líder do grupo no Sul-Americano Sub-17

Triunfo por 1 a 0, graças ao gol do zagueiro Luis Eduardo, do Grêmio, deixa Seleção Brasileira a um empate da semifinal do torneio continental / Crédito: Jogada 10

Foi com sofrimento até o fim, mas o Brasil conquistou uma vitória crucial na noite desta quinta-feira (3), em Cartagena, na Colômbia, pelo Sul-Americano Sub-17. Com um gol do zagueiro do Grêmio, Luis Eduardo, perto dos acréscimos, a Seleção derrotou por 1 a 0 a Venezuela, até então a líder do Grupo B, pela quarta rodada da fase de grupos. Com o resultado no Estádio Olímpico Jaime Morón León, a Seleção Brasileira chega a sete pontos em três partidas no torneio e assume a ponta de sua chave. No outro jogo do grupo nesta quinta, mais cedo, o Equador venceu a Bolívia por 2 a 1 e aparece em terceiro na tabela, com seis somados. Os venezuelanos caem para a vice-liderança com seis somados.