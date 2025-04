Bahia e Internacional fazem jogo emocionante. No fim, empate

No outro jogo do grupo, nesta 4ª feira, o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, fez 3 a 0 no Nacional de Montevidéu e é o líder do grupo. Na próxima rodada, o Bahia visitará o Nacional, na terça-feira (9/4). Já o Internacional jogará contra o Nacional de Medellín no Beira-Rio, na quinta-feira, 10/4.

Bahia e Internacional entregaram um jogo elétrico nesta 5ª feira, 3/4, pela 1ª rodada do Grupo F da Libertadores. Jogando em seus domínios, na Fonte Nova, e apoiado por um público de mais de 43 mil, os baianos foram melhores e criaram as principais oportunidades. Mas o Colorado também buscou o ataque, dando trabalho para o goleiro Ronaldo. No fim, 1 a 1, gols na etapa final. Jean Lucas colocou o time da casa na frente. Mas Enner Valencia empatou aos 39 minutos para o Internacional.

Bahia se impõe; Internacional perde grande chance

O primeiro tempo foi muito bom. O Bahia teve maior volume ofensivo, com Everton Ribeiro e Cauly trocando passes e fazendo bons lançamentos que geraram momentos de perigo para o gol do Colorado. Antes dos dez minutos, Erick Pulga quase marcou com um chute que passou rente à trave direita de Anthoni. Lucho Rodríguez também tentou, mas a finalização resultou em uma grande defesa do goleiro dos gaúchos. Caio Alexandre e, mais uma vez, Lucho lamentaram outras oportunidades claras para os donos da casa, bem postados com um quadrado ofensivo — Everton, Cauly, Lucho e Erick Pulga.

O Internacional teve uma chance de ouro quando o goleiro Ronaldo recebeu uma bola de Kanu na fogueira e deu um passe errado. O Inter recuperou a bola na entrada da área, e Bruno Henrique tocou para Vitinho, que finalizou para uma grande defesa de Ronaldo, que se recuperou a tempo. O Colorado ainda teve outra oportunidade quando Wesley caiu pela esquerda, desmarcado, e chutou cruzado, mas a bola passou por cima do gol. Mas nada de gol para ambos os lados.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Bahia voltou com Erick Pulga caindo muito pela esquerda, vencendo a disputa com Aguirre e puxando os melhores ataques. Everton Ribeiro encaixava contra-ataques com Cauly. Mas o time seguia sem sucesso na área. Aos 27 minutos, um momento-chave. O treinador do Colorado, Roger Machado, tirou o zagueiro Juninho, machucado, e colocou Rogel. Além disso, fechou a defesa com o volante Thiago Maia no lugar do atacante Wesley. Péssima ideia. Afinal, no minuto seguinte, Erick Pulga fez o que quis com Aguiirre e Rogel, trocou passes com Jean Lucas e serviu o companheiro. Thiago Maia não foi atrás do apoiador. Jean Lucas agradeceu e chutou: Bahia 1 a 0.

A situação ficou péssima para o Inter, que viu o Bahia perder duas chances para ampliar. Mas o futebol prega peças. Bernabei encaixou um fortuito contra-ataque pela esquerda, cruzou, e a bola foi parar do outro lado, com o lateral-direito Aguiirre que chutou. O goleiro Ronaldo deu rebote e Enner Valencia, que não tinha tocado na bola desde que entrou no lugar de Borré aos 14 minutos, mandou para a rede. Nos minuitos finais, Bahia em cima. Porém, sem sucesso nos arremates. Assim, placar final: 1 a 1.