Yuri Alberto reconhece falta de criatividade do ataque em derrota

Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto sofreu na estreia na Sul-Americana. O camisa 9 não teve oportunidades e foi bem marcado pela defesa do Huracán, da Argentina. Assim, o goleador não conseguiu evitar a derrota do Timão por 2 a 1 , nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos, e lamentou o resultado.

“É difícil falar depois de uma derrota. O time criou pouco e não conseguimos converter em gol. Sabíamos que precisávamos vencer para começar bem. Agora temos que colocar a cabeça no lugar e buscar essa vitória fora de casa. Infelizmente esse tabu (invencibilidade em casa) foi quebrado, mas vamos trabalhar para melhorar nos próximos jogos. É ruim sofrer uma derrota dentro de casa”, disse.

Recuperado das dores no tornozelo e ombro, Yuri Alberto era uma das esperanças do Corinthians. Apesar do volume de jogo do Timão, o camisa 9 não teve nenhuma oportunidade. Assim, o ataque alvinegro girou muito a bola, mas não conseguiu encontrar espaços para furar a defesa do Huracán.

Com o resultado, o Corinthians larga em desvantagem na Sul-Americana. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança direto para a próxima fase, enquanto o segundo disputa um play-off. O Timão volta a campo no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

